C'è una frase di ADL che non è piaciuta a Spalletti

Perché al di là di tutto c’è da parlare dello sviluppo del progetto, come intervenire per rinforzare la squadra, senza indebolirla con cessioni

Durante la festa scudetto, De Laurentiis ha parlato di vincere la Champions League. Un proclamo, come scrive La Gazzetta dello Sport, che non è piaciuto molto all’allenatore. Perché al di là di tutto c’è da parlare dello sviluppo del progetto, come intervenire per rinforzare la squadra, senza indebolirla con cessioni. Tutti discorsi che finora non c’è stato tempo di affrontare perché la concentrazione era tutta sulla conquista dello scudetto e nell’ultima settimana poi fra festeggiamenti - che dureranno a lungo - e altri impegni dei protagonisti il confronto è stato rimandato.