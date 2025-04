C'è una parola d'ordine in casa Napoli per questo rush finale

"Mancano cinque partite al termine del campionato e Antonio Conte sta lavorando in questi giorni più sulla testa che sulle gambe dei suoi calciatori. Evitare la pressione e giocare in modo tranquillo senza assilli". Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Fase cruciale del campionato, questa, con la lotta punto a punto con l'Inter e altre cinque giornate al termine del campionato per sognare lo scudetto. "La parola d'ordine in casa Napoli è concentrazione per questo rush finale", si legge.

