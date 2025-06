Caccia al bomber: c'è anche Kean nella short list del Napoli

Il Napoli è alla ricerca di un bomber da affiancare a Romelu Lukaku in vista della prossima stagione. A fare il punto sulla questione è l'edizione odierna di Repubblica: "Nella short list del club azzurro c’è pure Lorenzo Lucca che piace a Conte dalla scorsa estate. Interessa anche Kean, ma la valutazione è alta: la clausola rescissoria è di 52 milioni di euro.

E Jonathan David? Il Napoli lo ha trattato nei mesi scorsi, i suoi agenti sono stati pure in città per ascoltare la proposta del club azzurro. Negli ultimi giorni, però, c’è stata la frenata. Si cercano altre caratteristiche, quelle che incarna alla perfezione Bonny. L’idea è chiara: affiancare un giovane a Lukaku in modo da crescere con i consigli di un bomber di grande esperienza come BigRom".