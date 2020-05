Caos protocollo, Napoli furioso: ADL contesta il ritiro e propone un'altra soluzione

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online racconta di un Napoli furioso per il protocollo varato dalla FIGC perché l'hotel individuato per il ritiro obbligatorio è stato chiuso due mesi e servirebbero dieci giorni per la manutenzione e la sanificazione. La richiesta di Aurelio De Laurentiis - si legge - è quella di una quarantena presso i propri domicili poiché il Napoli è letteralmente impossibilitato a poter garantire e soddisfare le richieste del Cts. Praticamente, i giocatori si ritroverebbero a Castel Volturno per gli allenamenti di gruppo e dopo, senza fare la doccia, filerebbero verso le proprie abitazioni.