Cdm - A Castel Volturno squadra sfinita: con Gattuso corsa a perdifiato e tanta tattica

Sul pianeta di Rino Gattuso c’è vita, fatica (tantissima) e speranza, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno per raccontare il lavoro sui campi di Castel Volturno, dove si lavora, si corre a perdifiato e si fa tattica, tanta tattica: "Perché i terzini non si abbassano contemporaneamente, il gioco riprende geometrie precise e soprattutto c’è bisogno di un equilibrio forte in mezzo al campo. Sfiniti, così ancora una volta sono apparsi i giocatori azzurri, che dopo la sosta per le vacanze di Natale sono rientrati con il piglio della nobile che vuole riprendersi i galloni persi. Non c’è più tempo per sentirsi decaduti, la squadra (tutta) adesso chiede a se stessa il riscatto, si carica con il lavoro ma anche facendo leva sulle corde dell’orgoglio. Gattuso urla e si fa sentire, è il primo a non risparmiarsi. Dà l’esempio, unico modo per diventare credibile subito".