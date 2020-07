CdM - ADL va in pressing sull'Uefa: "A Barcellona no!"

De Laurentiis, altolà all'Uefa: "A Barcellona no!". Titola così nella sua pagina sportiva l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che torna sulle parole del patron del Napoli, preoccupato per la nuova emergenza Covid19 che sta colpendo la Spagna in questi giorni. Così scrive il quotidiano.

"I numeri dei positivi al Covid-19 in Catalogna preoccupano il Napoli che dovrà affrontare il Barcellona l’8 agosto al Camp Nou (a porte chiuse) per il ritorno degli ottavi in Champions League. L’emergenza pandemica in Spagna non migliora, anzi e sta spaventando il Napoli che per la verità monitora la situazione già da diverso tempo".