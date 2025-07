Gazzetta sul Napoli: "Mercato da 200mln in Italia non si vedeva da tempo"

vedi letture

Aurelio De Laurentiis sogna in grande e punta a fare strada sia in campionato che in Champions League. Il Napoli vuole far bene in campo internazionale e, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche per questo pianifica un mercato con grandi colpi e grandi investimenti dopo quello di De Bruyne: "Puntare alla Champions, che vuol dire confrontarsi a testa alta con Psg, Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, è l’obiettivo – dichiarato nei fatti – da un club che ha intenzione di mettere 200 milioni sul piatto del mercato. Roba che in Italia non si vedeva da tempo e si sta materializzando attraverso trattative per calciatori – fateci caso – nel pieno della loro maturità".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).