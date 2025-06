Napoli, tre colpi pronti ad essere chiusi. E Núñez resta sullo sfondo...

Napoli, tre colpi pronti: Juanlu, Lang e Lucca verso l’azzurro. Núñez resta sullo sfondo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli ha praticamente definito tre operazioni di mercato, ormai vicinissime alla chiusura: mancano soltanto visite mediche, firme e annunci ufficiali. I nomi sono di quelli pesanti per il progetto tecnico di Antonio Conte.

Si parte con Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia, seguito da tempo dal club azzurro e ritenuto perfetto per le esigenze tattiche del nuovo allenatore. Il secondo colpo è quello di Noa Lang, esterno offensivo del PSV, ormai a un passo dalla chiusura. Infine, in attacco, è pronto a sbarcare a Napoli Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese, individuato come rinforzo ideale per il pacchetto offensivo, accanto a Lukaku. Resterebbe sullo sfondo Darwin Núñez del Liverpool, sogno mai abbandonato. Tuttavia, come riporta il quotidiano, il direttore sportivo Giovanni Manna è ancora in attesa del via libera definitivo da parte di Conte e De Laurentiis, i quali si trovano in una posizione di forza: potendo scegliere con calma i profili migliori.