"La settimana dell'annuncio": per Gazzetta è tutto fatto per Lang

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli si prepara a chiudere definitivamente l’operazione per Noa Lang, esterno offensivo del PSV. Dopo sei mesi dal primo tentativo a gennaio, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe pronto a finalizzare l’accordo per portare in azzurro il giocatore olandese, che era stato scelto in inverno come sostituto ideale di Kvaratskhelia.

“Dicono le voci di dentro che questa diventerà la settimana cruciale, quella dell’annuncio”, scrive la Gazzetta, lasciando intendere che la trattativa sia ormai ai dettagli finali. Un’operazione su cui il Napoli ha lavorato a lungo, senza però abbandonare del tutto la pista che porta a Dan Ndoye, altro obiettivo concreto per la fascia sinistra. L’annuncio ufficiale di Lang potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, consegnando ad Antonio Conte un tassello chiave in vista dell’inizio del ritiro estivo.