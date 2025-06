Tutto fatto per il prestito (con diritto di riscatto) di Rafa Marin: le cifre

Giovanni Manna è impegnato su due fronti in questi giorni caldissimi di calciomercato. Il direttore sportivo del Napoli è chiamato a imbastire tutte le trattative in entrata, ma anche a valutare tutte le possibilità in uscita. A tal proposito, secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è vicinissimo l'addio di Rafa Marin.

"Insomma, tanto lavoro per il ds Manna. L’obiettivo è snellire la rosa per far spazio ai nuovi ma anche per rafforzare il tesoretto che per ora comprende gli oltre 23 milioni complessivi per i riscatti di Natan col Betis e Caprile e Gaetano col Cagliari. Fatta anche per Rafa Marin al Villarreal: prestito a un milione con diritto di riscatto fissato a quindici. Questione di giorni per visite, firma e annuncio".