Promozione in vista per Bianchini: sarà il nuovo direttore generale dell’area business

Il Napoli è pronto a ufficializzare diversi acquisti per Antonio Conte, ma le novità non si fermano qui. Come riportato da La Repubblica, è in arrivo anche l'annuncio del nuovo direttore generale per l'area business, ruolo che verrà affidato a Tommaso Bianchini, destinatario di una meritatissima promozione.

Il quotidiano sottolinea che la scelta di Bianchini si è rivelata vincente nella scorsa stagione e continuerà a essere fondamentale nel racconto del nuovo Napoli che sta prendendo forma. A breve, sarà ufficializzato come nuovo direttore generale dell'area business del club.