Da Torino - Baroni vuole rifare le corsie dell'attacco: Ngonge in cima alla lista

Il Torino guarda in casa Napoli per rifare l'attacco di Marco Baroni: l'idea è prendere Cyril Ngonge dal club azzurro.. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa, i profili ricercati dal club granata sarebbero due: quello di Cyril Ngonge appunto, mentre l'altro nome è Riccardo Sottil. Nei prossimi giorni, si legge sul quotidiano, sarebbero in programma incontri con Napoli e Fiorentina per arrivare ai due giocatori che andrebbero a rinforzare l’organico granata.

Rientrato dal prestito al Milan, Sottil potrebbe nuovamente partire in sede di mercato e Torino potrebbe essere una meta gradita. Nei sei mesi trascorsi in rossonero sono state solo sei le partite disputate. Per quanto riguarda invece il belga, reduce dalla conquista dello scudetto con il Napoli, ha collezionato 21 presenze fra campionato e Coppa Italia per un tortale di 348 minuti e adesso vorrebbe giocare con più continuità. Con il Torino che rappresenta un'ottima opportunità.