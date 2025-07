Novità per Dimaro: pronto altro campo di allenamento oltre a quello principale

vedi letture

Non solo le ultime di mercato. Presto sarà di nuovo tempo di campo. E di calcio vero, di calcio giocato. Il 15 il raduno, il 17 luglio tutti a Dimaro per il primo dei due ritiri estivi. Ne parla Repubblica oggi in edicola con novità per il Trentino: "Ci sarà un’altra novità, stabilita dopo il sopralluogo di Cristian Stellini a Dimaro-Folgarida. Sarà realizzato pure un secondo campo di calcio dalle dimensioni ridotte. Sarà attiguo a quello principale degli allenamenti e Conte potrà utilizzarlo per i lavori specifici di un giocatore o di un gruppo (tipo i portieri) senza perdere d’occhio gli altri. Sarà ultimato a ridosso dell’arrivo degli azzurri che potranno godersi ancora due settimane di vacanza".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).