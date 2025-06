Non solo acquisti: due addii quasi certi in attacco

Giovanni Simeone e Cyril Ngonge quasi certamente lasceranno il Napoli in questa sessione di mercato. A fare il punto sull'argentino e sul belga è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Se per Raspadori tutto può ancora accadere, appare invece certo il destino di Simeone. Entrambi arrivarono insieme nell’estate del 2022. Il Cholito è pronto a partire, a rimettersi in gioco altrove. Piace molto al Pisa neopromossa.

Riflessioni in corso da parte del centravanti argentino che è seguito soprattutto dal Siviglia, in Liga, dove gioca Juanlu Sanchez, obiettivo per la difesa. Piace anche a Torino e Genoa. Sempre in attacco è pronto a salutare Ngonge che a Torino ritroverebbe Baroni, suo allenatore all’Hellas. L’esterno piaceva anche alla Lazio, prima del nodo mercato, ed è sempre nel mirino del Monaco".