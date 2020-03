CdM - Coronavirus, il Napoli sta pensando di raccogliere fondi per l'Ospedale Cotugno

In questi giorni di totale emergenza le società di calcio provano a rendersi utili con semplici ma efficaci gesti. Il Napoli sta pensando, ad esempio, di raccogliere fondi per l'Ospedale Cotugno, idea rilanciata su Instagram anche da alcuni calciatori come per esempio Insigne e Di Lorenzo. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.