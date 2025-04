Cdm e le parole di Lautaro: "Ha mandato un messaggio anche al Napoli"

"Lautaro realizza l'ottavo gol in Champions e trascina l'Inter in semifinale contro il Barcellona: l'Inter ha due attributi grandi. Abbiamo sfoderato un importante senso di sacrificio, il calendario era difficilissimo, ma l'Inter non molla. Il bomber argentino manda un messaggio non solo alle grandi di Europa ma anche al Napoli, avversario in campionato". A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola che fa riferimento alle parole del Toro dopo la gara contro il Bayern.

"Abbiamo cuore, personalità, testa. Abbiamo sofferto in alcuni momenti, ma abbiamo dimostrato che siamo grandi. Noi vogliamo vincere tutto. Questa è la nostra mentalità. Col Barcellona, una squadra dalla grande storia, sarà dura, ma noi la prepareremo alla grande", aveva detto l'argentino al 90' della sfida di ieri.