Cdm - Gattuso prova l'11 anti-Barça, ma per stasera Lobotka è favorito su Demme

Rino Gattuso proverà l’undici titolare in vista di Barcellona, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno che fa il punto sulle scelte per la sfida contro la Lazio: "In difesa torna Di Lorenzo ad occupare la fascia destra mentre al centro recupera Maksimovic. Da valutare, invece, le condizioni di Manolas anche in vista della sfida europea. A centrocampo maglia da titolare per Fabian con Zielinski e Lobotka, in leggero vantaggio su Demme. In attacco torna dalla squalifica Mertens al centro del tridente con Callejon e Insigne. Partita dal sapore particolare proprio per lo spagnolo in scadenza di contratto e che stasera potrebbe disputare la sua ultima gara nello stadio San Paolo".