CdM - Rinvio allenamenti, il Napoli ha comunicato coi calciatori via email: gli scenari sul futuro

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno spiega come la Ssc Napoli abbia comunicato ai proprio calciatori il nuovo rinvio degli allenamenti, riportando anche considerazioni su quelli che saranno i possibili sviluppi futuri: "Il Napoli nella giornata di ieri ha comunicato via posta elettronica anche in maniera formale che la ripresa degli allenamenti, prevista per la giornata di oggi, è rinviata a data da destinarsi, s’inizia poi a valutare e a discutere dell’ipotesi per cui il periodo di riposo forzato a causa dell’emergenza coronavirus sia conteggiato nel calcolo delle ferie annuali (l’accordo collettivo con l’Aic prevede complessivamente quattro settimane all’anno), se la stagione non terminerà entro il 30 giugno".