Cds - ADL sapeva che Conte era l'unica cura possibile

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla delle mosse estive di De Laurentiis come la scelta di Conte e il ricco mercato per permettere al Napoli di rialzarsi dopo l'ultimo decimo posto.

"Nessun altro, nelle stesse condizioni, sarebbe in testa a pari punti a cinque giornate dal termine. Questo non significa che il Napoli sia un club di Serie B. Ma ci sarà un motivo se De Laurentiis gli paga uno stipendio che – per distacco – è il più alto rispetto a tutti gli altri allenatori avuti a busta paga (Ancelotti compreso). E se ha speso 150 milioni per il mercato estivo. Lo ha fatto perché sapeva che era l’unica cura possibile. E che avrebbe funzionato. Dettaglio non proprio irrilevante per chi fa impresa. Conte è anche uno che si guarda intorno, che annusa l’aria, che capisce l’ambiente in cui si trova. Da giorni a Napoli si discute delle sue parole".