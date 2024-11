Cds - Conte, scelta di rottura prima di Napoli-Roma: il retroscena

Ritiro prima di Napoli-Roma. Questa la scelta del tecnico del Napoli prima del match di oggi al Maradona. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Antonio Conte, come accaduto già nelle gare casalinghe, ha optato per far svolgere il classico ritiro pre gara alla squadra. L'allenatore del Napoli, dopo aver concesso alcune ore di relax dopo l'allenamento di rifinitura, ha deciso per il ritiro prima di Napoli-Roma in una struttura alberghiera di Pozzuoli. Antonio Conte ha dunque ripetuto il consueto rituale per le gare interne allo stadio Maradona portando la squadra in ritiro prima del match. Una scelta di rottura se vogliamo rispetto alle passate gestioni in cui il ritiro pre-gara restava quasi sempre facoltativo".