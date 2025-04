Cds - Ora per l'Inter il rischio concreto è quello di fare 'zero tituli'

In una settimana è cambiata la percezione della felicità in casa Inter, ora a pari punti col Napoli in vetta alla classifica. Mercoledì scorso la grande euforia dopo il pareggio di San Siro contro il Bayern Monaco di Kompany, un risultato che ha permesso all'Inter di conquistare la semifinale di Champions League da giocare nel doppio confronto con il Barcellona. Poi però il gol di Orsolini nel finale ha permesso al Napoli l'aggancio in vetta, per finire poi la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan.

E adesso? C'è da stringere i denti in un rush finale del campionato che vede i nerazzurri impegnati su due fronti dopo sarà battaglia fino all'ultimo minuto. L'incubo, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono gli zero tituli. Un rischio concreto, ma l'Inter ha dimostrato di sapersi rialzare anche nei momenti più complicati, fa sapere il quotidiano.