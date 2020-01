CdS - Possibile cessione last-minute per Llorente, già pronta l'alternativa

La cessione last minute di Fernando Llorente non è da escludere. Così scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come siano tante le richieste per lo spagnolo ed il Napoli abbia iniziato a guardarsi intorno in caso di addio negli ultimi giorni del mercato.

Un profilo che piace, spiega il quotidiano, è quello del classe ’97 Mateta, attaccante del Mainz che da qualche tempo è sul taccuino del club partenopeo.