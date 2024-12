Cds punge Giuntoli: “110mln per Douglas e Koopmeiners. Visto il Napoli con McTominay?"

Dopo il pari di Lecce, la Juve è ora a sei punti dal Napoli capolista. Il Corriere dello Sport analizza la situazione in casa bianconera soffermandosi sulle difficoltà legate all'ultimo mercato.

"Nelle sue apparizioni tv, Giuntoli continua a esibire un sorriso Durbans ma francamente non se ne capisce il motivo. È sufficiente pensare ai 110 milioni investiti per Douglas Luiz e Koopmeiners, e paragonarli ai trenta spesi dal Napoli per McTominay per smettere di sorridere. Non ci sembra il caso di aggiungere altro".