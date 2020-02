CdS su Malcuit: "Recupero procede per gradi, senza bruciare le tappe"

Kevin Malcuit s'è fermato il 27 ottobre sul campo della Spal, tre giorni dopo è stato operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e ai due menischi (esterno e interno). È stato un intervento complesso, per fortuna è andato bene, così come il recupero, che procede per gradi, con prudenza, senza bruciare le tappe, evitando rischi inutili. Lo riporta il Corriere dello Sport.