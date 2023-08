"Ce lo compreranno", quando dal Celta anticiparono il futuro di Gabri Veiga

Per Gabri Veiga, bisogna fare qualche passo in avanti in mezzo al campo. Il Napoli è arrivato a 32-33, ma ancora non ci siamo

Per Gabri Veiga, bisogna fare qualche passo in avanti in mezzo al campo. Il Napoli è arrivato a 32-33, ma ancora non ci siamo, è probabile che si debba arrivare a 35-36 con bonus per dire è fatta. E allora, scrive La Gazzetta dello Sport, tornano in scena le parole profetiche di Carlos Mouriño, storico presidente del Celta Vigo, a proposito di Gabri Veiga: «Noi non lo vendiamo, ma ce lo compreranno».