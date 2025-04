Cena Napoli, Tuttosport: "Ecco perché è stata fatta nel pieno della rincorsa all'Inter"

vedi letture

Due sere fa il Napoli si è ritrovato a cena per cementare ancora di più il gruppo. Un messaggio chiaro mandato anche al di fuori dei confini napoletani, scrive Tuttosport: "Il vice presidente Edo De Laurentiis ha voluto invitare tutto il gruppo all'indomani della vittoria contro l’Empoli, non per festeggiare, ma per trascorrere una serata spensierata.

[...] Spinazzola, Politano e Buongiorno hanno vivacizzato il clima, nel quale è parso totalmente a suo agio Conte: ha cantato e ballato sulle note di ‘o Sarracino. Perché una cena-spettacolo nel pieno della rincorsa all’Inter? Non c’è il rischio di generare eccessiva distrazione? Tutt’altro. Don Antonio ha voluto mostrare a tutti quanto sia solido il suo Napoli, tanto da trarre energie nuove da un’uscita di gruppo con canti e balli".