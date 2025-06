Chi sarà il vice Meret? Repubblica: tre ipotesi e spunta anche Scuffet!

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli è finalmente a un passo dall'ufficialità: questa settimana potrebbe essere decisiva, come confermato anche da La Repubblica. Dopo vari rinvii e complicazioni, il portiere azzurro è pronto a prolungare il suo contratto, assicurando così la sua permanenza nel club. Ma chi sarà il suo vice?

Una novità interessante - si legge - è che il Napoli sta considerando di affiancare Meret con un giovane talento del 2006, Diego Mascardi, che rappresenterebbe un'alternativa a un portiere esperto come Vanja Milinkovic-Savic, finora valutato per la porta. Inoltre non si può escludere il possibile ritorno di Simone Scuffet, recentemente rientrato a Cagliari dopo un prestito.