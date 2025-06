"Voglio due titolari per ruolo", la richiesta di Conte e gli obiettivi del Napoli

Antonio Conte vuole due titolari per ogni ruolo per affrontare la stagione del ritorno in Champions League. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Manca più di un mese alla partenza dei campioni d’Italia per la preparazione estiva ed il ds Manna sta provando a chiudere tutte le operazioni di mercato indicate da Conte. «Voglio due titolari per ruolo», avrebbe detto il coach salentino, a cominciare dal sostituto di Di Lorenzo.

La trattativa con Juanlu Sanchez del Siviglia sta procedendo con qualche ostacolo: il club spagnolo avrebbe rifiutato anche la seconda offerta del Napoli (15 milioni) per il nazionale Under 21 spagnolo, valutato 20 milioni di euro. La trattativa va avanti. Sul fronte esterno sinistro, il pressing di Manna sul Bologna per Ndoye è costante, e vuole provare a portare a Napoli anche il difensore centrale Beukema".