Da Torino - La Juve piomba su Caprile: derby col Torino per il portiere

La Juve punta forte su Elia Caprile, che il Cagliari è intenzionato a riscattare dal Napoli per poi cedere al miglior offerente. A fare il punto sul futuro dell'estremo difensore è l'edizione odierna di Tuttosport: "Elia Caprile è uno dei nomi maggiormente rimbalzati in orbita juventina ed è una pista assolutamente confermata. Il Cagliari lo riscatterà per 8 milioni dal Napoli, ma non farà le barricate per trattenerlo. Tutt’altro: con una quindicina il club di Giulini può cederlo.

E allora i telefoni sono aperti e le offerte in procinto di arrivare, con la Juve che dovrà sfidare inoltre il Toro nel primo derby di questo calciomercato. Ci sono pure i granata sull’estremo difensore, con un asterisco sulla volontà di andare a fondo alla questione: è il destino di Vanja Milinkovic Savic a tenere tutto in bilico, un rebus oggi da sciogliere".