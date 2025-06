De Bruyne, novità sulla casa: potrebbe vivere vicino all'amico Lukaku

Possibile cambio di programma per Kevin De Bruyne sul tema casa per la sua nuova avventura al Napoli. Secondo quanto si legge sulla prima del Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, "i De Bruyne valutano l’idea di andare a vivere vicino all’amico Lukaku, fuori città, più vicino al centro sportivo". Inizialmente si valutava una soluzione in zona Posillipo ma al momento le cose potrebbero cambiare. Kdb ora si gode le sue vacanze e poi sarà tempo di presentazione ufficiale e ritiro.

