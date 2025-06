Mi ritorni in mente: Manna e Conte valutano Chiesa per un motivo

"Federico Chiesa è stato vicino al Napoli nel gennaio scorso, infilato da Giovanni Manna e da Antonio Conte nel non ristretto elenco degli eredi last minute di Kvara: però andarsene così dal Liverpool, senza aver assaporato neanche l’aria della Premier (sino a quel punto) ne avrebbe ferito l’orgoglio". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle voci di un nuovo interessamento del Napoli per l'ex Juve.

"E allora, sei presenze, 104’, la medaglia che va a chi vince il titolo e poi la domanda che chiunque si sarebbe aspettato, da Manna: che faresti? Il Napoli insegue esterni di corsa, di gamba, di scatti fulminanti e la memoria è piena di quel Federico Chiesa che strappa e travolge e che però nell’ultimo triennio ha provato a tornare se stesso: il talento da qualche parte starà, mica s’è perso in sala operatoria" scrive la rosea.