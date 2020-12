Clamoroso: scambio di persona per l'esaminatore di Suarez, dice di non aver mai parlato con Paratici

Doppio interrogatorio ieri a Perugia sul caso-suarez. Il direttore generale dell’Università per Stranieri, Simone Olivieri, ha parlato per tre ore con il gip Frabotta. Un’ora e mezza invece per Lorenzo Rocca, esaminatore di suarez. Olivieri ha chiarito la sua posizione, anche se per lui resta complicato spiegare perché per Suarez sia stata creata la sessione ad hoc del 17 settembre.

Rocca invece ha ammesso alcune responsabilità, sottolineando come il suo ruolo nella vicenda sia stato però subordinato, da dipendente e non dirigente. Inoltre, ha spiegato di avere sbagliato persona nella telefonata in cui diceva di aver parlato con Fabio Paratici. Rocca insomma non ha avuto contatti diretti con alcun tesserato juventino, anche se compare in una telefonata tra Maria Turco, legale bianconero, e il d.g. Olivieri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.