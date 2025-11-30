Clima particolare a Castel Volturno: il messaggio di Conte in vista di Roma-Napoli

Sale la tensione in casa Napoli nelle ore che precedono Roma-Napoli. Come riportato da Il Mattino, la rifinitura di ieri a Castel Volturno si è svolta in un clima particolare, quasi da vigilia decisiva. Antonio Conte ha percepito l’importanza del match e ha tenuto il gruppo sulla corda fino all’ultimo, chiedendo massima intensità e concentrazione in ogni esercizio, mentre venivano sciolti gli ultimi dubbi di formazione.

Il tecnico azzurro ha ribadito un concetto chiave ai suoi giocatori: la Roma li aspetta per infliggere una mazzata che farebbe male, sfruttando la possibilità di allungare in classifica e consolidare la propria superiorità attuale. Conte ha messo in guardia la squadra da quella che considera una trappola preparata nei dettagli da Gasperini, assente in panchina per squalifica ma comunque inflessibile nella gestione tattica dei giallorossi. Per il Napoli, dunque, non è solo una sfida per i punti: è una questione di orgoglio, appartenenza e credibilità.