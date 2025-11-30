Dybala in dubbio! Da Roma: Gasperini non ci rinuncia mai, ma è in ballottaggio

vedi letture

Con quale formazione scenderà in campo la Roma stasera nel big match contro il Napoli? Le ultime arrivano da Il Messaggero: "Il centrocampo è salvo. Allarme rientrato sia per Koné che per El Aynaoui. (…). Restano fuori dai convocati Dovbyk e Angeliño. Grande dubbio in avanti. Gasp vuole proporre nuovamente l’attacco leggero. Pellegrini sulla trequarti avrà il compito di limitare Lobotka che è il cervello del Napoli. Soluzione che ricorda quella del derby, in quel caso le attenzioni erano spostate su Rovella. Davanti a lui a completare il tridente Soulé e uno tra Dybala e Baldanzi.

(…) Ma fare a meno di Paulo è difficile e il tecnico ha dimostrato più volte che non rinuncia mai a lui quando lo ha a disposizione. Per questo motivo appare in leggero vantaggio. (…) Ancora una volta in panchina l’irlandese Ferguson".