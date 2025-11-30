Lukaku verso il recupero! Il Mattino: rientra tra 10 giorni e andrà in Supercoppa!

vedi letture

In casa Napoli sarà ancora Rasmus Hojlund a guidare l’attacco nella sfida di questa sera con al Roma, mentre Antonio Conte attende di riabbracciare Romelu Lukaku. Il belga, ai box da agosto, sta proseguendo il suo percorso di recupero e secondo quanto riportato da Il Mattino potrebbe tornare a disposizione tra circa dieci giorni.

L’obiettivo è quello di rientrare almeno per mettersi in fila in vista della Supercoppa, competizione in cui Conte spera di avere finalmente tutte le opzioni offensive al completo. Intanto, però, il Napoli continua a fare affidamento sul giovane Hojlund, chiamato ancora una volta a non far rimpiangere il numero 9, pur se oggi il belga veste una maglia con numerazione diversa.