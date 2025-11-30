Roma-Napoli è già sfida-Scudetto? Mai così tanti punti dopo così poche giornate

vedi letture

Da Derby del Sole a sfida-Scudetto, Roma-Napoli quest'anno ha un sapore particolare, almeno in questi girone d'andata. E a scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Quello che una volta era il derby del Sole è diventato una partita per lo scudetto. Non c’è mai stato un testa a testa per il titolo tra Roma e Napoli fino alle ultime giornate. Al massimo Roma e Napoli si sono incrociate ad alta quota in fasi intermedie, con il campionato vinto poi da altri: successe nel 1981, con la Juve campione.

Oggi si gioca il 13°turno e non era mai successo che prima delle quindicesima le due squadre si affrontassero con tanti punti, 27 la Roma e 25 il Napoli, per un totale di 52. È il motivo per cui la partita di stasera è la più importante del weekend, secondo la regola breriana della somma dei punti".