"Con dei positivi, anche la Juve temerebbe il contagio", filtra un pensiero da Castel Volturno

"Se fossero positivi alcuni nostri giocatori anche la Juve temerebbe il contagio": sono queste le voci di dentro a Castel Volturno, espressione della linea del club di Aurelio De Laurentiis. Che evidentemente rifiuta l’applicazione delle regole Uefa, in base alle quali se una squadra ha la disponibilità di 13 giocatori negativi e dunque disponibili può tranquillamente giocare. La Lega per ora non si è espressa, deve intanto decidere a breve se far disputare o meno la sfida tra Genoa e Torino in programma sabato, poi occuparsi di Napoli-Juventus. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.