Conte criticato nelle pagelle: "Due scelte non convincono! Vince con la panchina che non è scarsa..."

Sono tutti sufficienti i giudizi che i vari quotidiani danno ad Antonio Conte all’indomani di Monza-Napoli, un match giocato male dai partenopei ma che li ha visti comunque vincere di misura e portarsi momentaneamente in testa alla classifica al pari dell’Inter. La svolta arriva al 64’ con l’inserimento di Raspadori, autore dell’assist per McTominay e di una mezz’ora più che convincente. TuttoMercatoWeb giudica con un 6 il tecnico salentino: “Ok, vince e almeno per una notte è primo in classifica con l'Inter. Ma in casa dell'ultima della classe ci si aspettava una prestazione più convincente. Il Napoli non brilla, fa fatica a scardinare il muro difensivo del Monza perché fa girare il pallone con poca velocità e ha poca qualità là davanti (anche per questo non appieno soddisfacente la scelta Spinazzola al posto di Neres). Per tenere testa ai nerazzurri serviranno prove migliori”.

Magra sufficienza anche da parte de La Gazzetta dello Sport: “Non funziona la scelta dell’asse Olivera-Spinazzola e neppure Gilmour convince. Si salva con Raspadori, dimostrazione di come la panchina così scarsa non sia”, così come TuttoNapoli, che scrive: “Il suo Napoli vince, ma è l’unica nota positiva. Squadra scarica e poco coraggiosa”. Il voto si alza sensibilmente, a 6,5 con il Corriere dello Sport e Tuttosport. “Comincia con Gilmour per Anguissa e Spinazzola alto nel tridente, ma il ritmo non è rock anche con il doppio play. Nella ripresa modifica i piani e la vince con i cambi: dentro Frank e Raspadori per Billy e Olivera, 4-2-4 con Spina basso et voilà. Primo posto servito con il clean sheet numero 15”, il commento del Corriere dello Sport, sulla falsa riga di Tuttosport: “l suo Napoli fatica a trovare spazi, decide allora di cambiare modulo inserendo Raspadori: mossa decisiva”.

Le pagelle di Antonio Conte

TMW: 6 La Gazzetta dello Sport: 6 Corriere dello Sport: 6,5 Tuttosport: 6,5 TuttoNapoli: 6