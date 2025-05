Conte e Inzaghi ritrovano due frecce nella corsa Scudetto: riecco Neres e Lautaro

Due assi nella manica da poter sfruttare a gara in corso per i due allenatori, nella gara decisiva della stagione

"Riecco Neres e Lautaro. Gli attaccanti risanati per la volata Scudetto" scrive oggi La Repubblica nella sua sezione sportiva. Entrambi reduci da un infortunio ma disponibili part-time per l'ultima giornata di campionato che assegnerà lo Scudetto 2024/2025. Neres pronto a dare il suo contributo alla squadra di Conte in casa contro il Cagliari, Inzaghi pensa al Toro Martinez contro il Como con un occhio alla finale di Champions League contro il PSG del 31 maggio.

Due assi nella manica da poter sfruttare a gara in corso per i due allenatori, nella gara decisiva della stagione. Il Napoli guida infatti la classifica con 79 punti e l'Inter rincorre a una lunghezza di distacco. "Nell'ultimo chilometro di domani le pressioni si sposteranno di nuovo sulle spalle degli azzurri, che ospitano il Cagliari sapendo di essere padroni del loro destino: un successo e i conti per lo scudetto sono fatti. Lo psicodramma a San Siro con la Lazio ha invece liberato se non altro dal peso del pronostico i nerazzurri, che faranno visita al Como con la spensieratezza di chi non ha più niente da perdere", scrive il quotidiano.