Cagliari, fuori Caprile può esordire Ciocci tra i pali. Out anche Luvumbo

Punto sul Cagliari, che venerdì affronterà il Napoli al Maradona. Come noto, non ci sarà Gianluca Gaetano che è stato sottoposto ieri a un intervento in artroscopia per una lesione al menisco laterale sinistro. Oltre all’ex azzurro, anche Zito Luvumbo difficilmente sarà della partita che potrebbe assegnare lo scudetto alla squadra di Conte.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico Davide Nicola starebbe valutando diversi cambi, a partire dalla porta: Elia Caprile potrebbe finire in panchina, lasciando spazio a Giuseppe Ciocci per il suo esordio stagionale. In attacco si candida per una maglia da titolare Leonardo Pavoletti, mentre restano da sciogliere i dubbi su Yerry Mina, non ancora al meglio della condizione fisica.