ADL pianifica sotto traccia eventuale festa: squadra arriverebbe in nave a Mergellina

vedi letture

La Regione e il Comune hanno stanziato complessivamente 900mila euro per l'organizzazione dei festeggiamenti. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, che racconta di un Aurelio De Laurentiis, pur defilato per scaramanzia, che sta dirigendo ogni dettaglio da Roma, dove si pianifica anche l’eventuale utilizzo di un bus scoperto per la parata celebrativa di lunedì.

Il piano, ancora sotto traccia, prevede l’arrivo della squadra via mare, con attracco al molo di Mergellina e successiva sfilata lungo il Lungomare. Il tutto si svolge in un clima di attesa ovattata, in una città che, per ora, tiene bandiere e festoni chiusi nei depositi così come aveva richiesto Antonio Conte dopo la gara di Parma.