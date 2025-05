Eventuale festa scudetto, avanza la data di lunedì: i dettagli

vedi letture

Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica, che chiarisce come al momento la data individuata sia quella di lunedì.

Il Napoli attende l'ultima gara con il Cagliari, ma le valutazioni sulla possibile festa scudetto sono già in corso, con le parti impegnata e trovare una soluzione migliori per un evento che coinvolgerebbe tutta la città. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica, che chiarisce come al momento la data individuata sia quella di lunedì.

Sul quotidiano si legge che mentre si attende il verdetto del campo, Napoli si organizza per un lunedì di festa: prevista una sfilata sul lungomare con due bus scoperti lungo un tragitto di 2,5 chilometri, supportata da altri quattro maxischermi tra piazza Sannazaro, via Partenope, via San Pasquale e largo Sermoneta. Sul fronte della sicurezza, è stato previsto l’intervento dell’elisoccorso alla Rotonda Diaz e gommoni in mare per eventuali emergenze in acqua.