Conte è un martello pneumatico: anche oggi allenamento, poi un breve riposo

Antonio Conte non vuole che cali l'attenzione, men che mai in questo momento topico per il campionato. L'allenatore azzurro tiene tutti sul pezzo e a Castel Volturno sta lavorando senza i 12 nazionali. Un po' di riposo? Non oggi, perché l'allenatore salentino è un martello pneumatico, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport:

"L’ultima strizzata ai muscoli va in onda oggi, poi il Napoli potrà starsene un po’ in poltrona e aspettare che tornino i nazionali: quando la seduta odierna sarà tolta, dopo una full immersion di quattro giorni, Antonio Conte ne concederà due di riposo totale e completo e l’appuntamento, aspettando il Milan, sarà per martedì prossimo".