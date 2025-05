Conte ha già fatto la formazione per Napoli-Genoa: la probabile

Idee chiare in vista di Napoli-Genoa. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. In chiave formazione, si va verso la conferma di Raspadori in attacco. L’uomo dai gol pesanti (5 in campionato) con vista sul tricolore. Funziona la coppia con Lukaku nel nuovo sistema che è solo l’ultimo dei tanti vestiti che hanno fatto bello e vincente il Napoli. Pronta anche la conferma di Olivera al centro della difesa accanto a Rrahmani. Il Maradona sarà gremito con l’ottavo sold out di fila, il tredicesimo stagionale.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Lobotka/Gilmour, Anguissa, McTominay; Raspadori, Lukaku.