Conte ha insegnato ad ADL la pazienza: senza di lui avrebbe già preso il sostituto sbagliato di Kvara

“Un anno fa sarebbe già arrivato il sostituto di Kvaratskhelia. Probabilmente quello sbagliato, considerando il tenore degli acquisti della stagione post-Spalletti/Giuntoli e pre-Conte/Manna". Lo scrive il quotidiano Libero, che analizza l'impatto di Antonio Conte anche all'interno della società azzurra: "Il Napoli si sarebbe fatto prendere dalla fretta di rimpiazzare un titolare e fatto tirare per il collo dagli altri club.

Conte ha messo le cose in chiaro a inizio stagione: si compra per migliorare, non per sostituire. È un lavoro che Conte ha fatto prima di tutto su sé stesso, rendendosi conto che nel calcio di oggi non si possono sprecare risorse. Ed è un lavoro che poi ha imposto a De Laurentiis, invitandolo a fare un passo indietro nella gestione della società: ovvio che decida sempre il presidente, ma non più da solo e, quindi, senza fretta. Convincere un proprietario a cambiare modello non è cosa per tutti, può farlo solo uno con la personalità e il curriculum di Conte”.