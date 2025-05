Corbo punge Conte: "Il Napoli paga la solita prudenza nel finale! Billing per Raspa..."

"Il Napoli gioca con la certezza di aver vinto prima di cominciare. Nell’inganno precipita subito, con il gol di Lukaku, così diverso dagli altri, una cavalcata nella profondità che esclude di forza l’esile Vasquez e sorprende la difesa del Genoa in evidente disordine. Nel suo ingenuo ottimismo esagera ignorando che l’Inter abbia appena vinto, e sia risalita in classifica".

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo commenta così il pari col Genoa che sa tanto di sconfitta per il Napoli con l'Inter che ora torna a credere nella vittoria dello scudetto. "Una notte scudetto come questa non poteva essere tradita da atteggiamenti di rovinosa superficialità. Ha interpretato il ruolo più affascinante: imporre il suo carisma, la capacità di entrare nelle menti del gruppo, la forza di ottenere coraggio, furore cieco.

Conte, che pure di scudetti e trionfi si intende, tira fuori proprio Raspadori. Un attaccante, uno dei due bomber della serata. Per Billing, un centrocampista. La sua sistematica prudenza nei finali più accesi non lo premia. Si rimette in gioco il Genoa e purtroppo anche l’Inter. Il Napoli ha un punto, un punto solo, da proteggere fino in fondo. Scudetto ancora più difficile e ancora più esaltante".