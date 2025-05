McTominay tra i pochi a salvarsi, voti alti sui quotidiani: "Ispira e non molla mai"

Una delle poche luci di serata la prova di Scott McTominay, autore di due assist illuminanti. Voti alti in pagella.

Voto 7 La Gazzetta dello Sport

"Entra in entrambi i gol. Prima l'assist in verticale per Lukaku, dopo uno strappo centrale di fisico. Poi il passaggio per Raspa-gol. Ultimo a mollare".

Voto 7 Corriere dello Sport

"Sogna un gol da spiaggia, in rovesciata, poi si abbassa e diventa esterno puro e rifinitore con lampi di genio. Lukaku e Raspadori ringraziano. L’ennesima versione di Scott che è l’ultimo ad arrendersi".

Voto 6,5 Tuttonapoli

"Lucido nella giocata che porta al gol di Lukaku. Bravissimo anche nel l’assist del 2-1, la sua qualità pesa sempre".