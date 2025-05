Conte aveva già intuito il pericolo: a tradirlo una sua stessa scelta

Antonio Conte aveva capito tutto in anticipo, prima del 2-2, e lo dimostra una mossa. Che però non ha evitato la rete. Lo scrive il Corriere della Sera: "Quando Raspadori, ancora decisivo come a Lecce, 6 gol con appena 9 partite da titolare, sfrutta l’imbucata magistrale di McTominay, Conte ha un sussulto e scatta fuori dalla panchina. Sembra fatta. Non lo è.

L’allenatore, forse intuendo il pericolo, si copre togliendo Raspa per inserire Billing. Ma proprio l’ultimo arrivato, insieme a Olivera, si perde Vasquez nell’azione decisiva. Cala il silenzio. Il Napoli è primo. Ma lo scudetto è tutto da giocare. E Conte ha già sprecato il bonus. Ora deve solo vincere”.