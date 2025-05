Malissimo Olivera da centrale, voti bassi: "Si fa mangiare in testa da Vasquez"

vedi letture

Stavolta Mati Olivera male da centrale. D'altronde non è quello il suo ruolo. Voti bassi in pagella per il terzino che Conte per la seconda volta ha schierato accanto a Rrahmani con Rafa Marin in panchina.

Voto 5 La Gazzetta dello Sport

"L'esperimento da centrale è controproducente. Serata nera, spesso insicuro, becca un paio di tunnel e si fa mangiare in testa da Vasquez".

Voto 5 Corriere dello Sport

"Stavolta da centrale evidenzia alcuni limiti. Soffre le palle alte e infatti Vasquez lo sorprende proprio di testa nel finale".

Voto 5 Tuttonapoli

"Soffre la vivacità di Messias e sul gol del 2-2 è lui a fare confusione con Billing".