Conte ha stabilito una priorità a sorpresa sul mercato: i dettagli

Il tesoretto che il Napoli ha in serbo più la cessione di Osimhen non pongono problemi economici, si potrà agire convenientemente al calciomercato. Un centrocampista di grande presenza fisica sembra una prima necessità dopo la partenza di Zielinski e la bocciatura di Cajuste. Quando la “rosa” sarà completa, Conte sceglierà il modulo tattico più opportuno.

Sinora ha puntato sulla propensione offensiva degli azzurri, pur mancando i massimi interpreti in attacco. Non vuole ancora buttare via il passato, al momento opportuno quello che c’è da buttare via sarà buttato via. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.